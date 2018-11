Hiter konec tudi za Pogačnikovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na judoističnem grand prixu v Haagu na Nizozemskem se je hitro poslovila tudi zadnja predstavnica Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg. V uvodnem dvoboju jo je po dveh minutah podaljška ugnala Nemka Laura Vargas Koch.

Pogačnikova je imela predvsem v prvem delu pobudo, Nemka je bila nevarna v protinapadih, v zadnji minuti pa bi slovenski reprezentantki, ki je pretekli teden osvojila bronasto odličje na vojaškem svetovnem prvenstvu v Braziliji, skoraj uspel končni prijem.

S trajanjem borbe pa je vse nevarnejša postajala tudi tekmica, ki je v podaljšku izsilila novo kazen Pogačnikovi in zmagala.

V petek je edino slovensko zmago v kategoriji do 60 kilogramov dosegel Matjaž Trbovc, ob Pogačnikovi pa so se brez zmage s tekmovanja poslovili David Štarkel, Andraž Jereb in Maruša Štangar.

