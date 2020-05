Slovenski golfistki na tekme spet konec julija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobno kot drugi športi se tudi golf počasi vrača v tekmovalne tirnice. Evropska turneja za moške se bo nadaljevala 22. julija, prvi turnir v okviru ženske evropske turneje, katere članici sta Ljubljančanki Katja Pogačar in Pia Babnik, pa je The Evian Championship v Franciji z nagradnim skladom 4,1 milijona dolarjev v začetku avgusta.

Pogačarjeva in Babnikova se bosta na turnirje vrnili že nekaj tednov prej. Obe sta prijavljeni na turnir v Uppsali na Švedskem, ki sodi v drugoligaško evropsko tekmovanje oziroma turnejo LET Access Series. Turnir je na sporedu od 23. do 25. julija, naslednji teden pa sta obe Slovenki prijavljeni še na turnir enakega ranga na Češkem.

Evropska turneja za moške se bo začela v Veliki Britaniji z British Mastersom in nadaljevala s petimi turnirji v petih tednih. Sezona se bo končala decembra, vsi turnirji do konca leta pa bodo potekali brez gledalcev in ob strogih higienskih protokolih.

Od velikih turnirjev je odpovedan le The Open, edini od štirih "majorjev" izven ZDA. Prvenstvo PGA je prestavljeno na avgust, US Open je predviden septembra, masters v Augusti pa novembra.

Odprto ostaja vprašanje Ryderjevega pokala, dvoboja med Evropo in ZDA, ki je na sporedu vsaki dve leti. Letos bi moral potekati v ZDA, vendar je večina udeležencev tako iz ene kot druge strani mnenja, da ga je bolje prestaviti za eno leto kot igrati brez gledalcev.

Preberite še: