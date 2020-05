Babnikova in Hribernik zmagovalca prvega tekmovanje po korona krizi

Z zmagama Pie Babnik in Jana Hribernika se je v Volčjem Potoku končal prvi turnir iz serije Slo Toura za najboljše igralce in igralke golfa v Sloveniji, ki je bil hkrati prvo športno tekmovanje na državni ravni po koronski krizi.

Tekmovanje je potekalo po novih higienskih standardih, ki bodo v golfu veljali do preklica oziroma novih priporočil s strani mednarodnih golfskih institucij. Igralci z določenimi novostmi niso imeli težav in so dokazali, da lahko tudi v nekoliko spremenjenih razmerah odigrajo dobro partijo.

"Pohvaliti moram vse udeležence, ki so zgledno spoštovali navodila. Se pravi priporočeno medsebojno razdaljo, nedotikanja zastavice v luknji in uporabo grabelj za peščene ovire s higienskimi robčki, ki jim jih je pred tekmovanje priskrbela golf zveza," je za STA povedal generalni sekretar Golf zveze Slovenije (GZS) Gorazd Kogoj.

Katja Pogačar je manjkala zaradi poškodbe zapestja. Foto: Vid Ponikvar

Babnikova brez prave konkurence

Šestnajstletna Pia Babnik (Trnovo) ob izostanku druge slovenske članice evropske turneje Katje Pogačar, ki je manjkala zaradi poškodbe zapestja, ni imela prave konkurence. Vse tri dni je prikazala zelo konstantno igro; na 54 luknjah je izgubila le pet udarcev, tako da je na koncu ob sedmih birdijih turnir končala pri rezultatu minus 2. "Zadovoljna sem s svojo igro, čeprav so bile razmere za igro, predvsem postavitev zastavic na zelenicah, precej zahtevne. Veseli me, da sem kljub dvomesečnemu premoru obdržala tekmovalno formo," je za STA dejala Babnikova, novinka na evropski turneji.

Ta enako kot LPGA, se pravi ameriška turneja, še nima datuma nadaljevanja. Prvi predvideni turnir evropske serije po pandemiji na igrišču pri Barceloni je bil odpovedan zaradi finančnih težav pokrovitelja, usoda dveh 'majorjev', ki sta na sporedu v avgustu v Franciji in na Škotskem, pa še ni znana. Babnikova je najbližji tekmici, Nežo Šiftar in Barbaro Car iz golf kluba Racman, premagala za 22 oziroma 24 udarcev. Veliko bolj izenačeno je bilo med fanti.

Serija Slo Tour, ki je hkrati pokalno tekmovanje Slovenije in šteje za mednarodno golf lestvico amaterskih igralcev, se bo nadaljevala čez tri tedne na Ptuju. Foto: Gulliver/Getty Images

Hribernik slavil z udarcem prednosti

Triindvajsetletni Jan Hribernik iz Slovenskih Konjic, član GK Ptuj, je slavil z udarcem prednosti pred domačinom Luko Straškom ter Maxom Golobom (Trnovo). Četrtouvrščeni Luka Naglič (Bled) je imel še en udarec več. Na tekmovanju sta bila dosežena kar dva 'hole in one'. Redko videna zadetka s prvim udarcem sta uspela Luki Strašku na enajstem igralcem polju in Davidu Žagarju na šesti luknji.

Serija Slo Tour, ki je hkrati pokalno tekmovanje Slovenije in šteje za mednarodno golf lestvico amaterskih igralcev, se bo nadaljevala čez tri tedne na Ptuju. Hkrati bo junija GZS junija zagnala tudi tekmovanja v ostalih starostnih kategorijah. Prvo na vrsti bo državno prvenstvo za mid-amaterje in seniorje od 5. do 7. junija na Otočcu, konec junija pa je na sporedu mednarodno mladinsko prvenstvo v Arboretumu, ki so se ga je v preteklih letih udeležili igralci iz približno petnajstih držav.

Preberite še: