Kaos v Los Angelesu: Fury slekel majico, Wilder ga je označil za klovna #video

Sobotni boksarski spektakel v Los Angelesu, obračun težkokategornikov Deontaya Wilderja in Tysona Furyja, je imel (ne)pričakovan uvod. Boksarja sta namreč na obvezni novinarski konferenci pred dvobojem najprej obračunala besedno, nazadnje pa se je vse skupaj sprevrglo v prerivanje tekmecev in njunih spremljevalnih ekip.

Ljubitelji boksa in spektaklov se najbrž ne morejo odločiti, ali je bilo dogajanje na odru pred televizijskimi kamerami spontano ali je vse skupaj pač del posla, ki ga oba boksarja očitno dobro obvladata.

Američan Deontay Wilder, svetovni prvak težke kategorije po različici WBC, in njegov izzivalec, Britanec Tyson Fury, sta druženje z novinarji izkoristila tudi za tisto, kar so mnogi od njiju pričakovali - da bosta napovedani boj začela še pred vstopom v ring.

Hvaljenje, grožnje, petelinjenje, varnostniki

Začetek je bil dokaj miren, celo s pohvalami na račun nasprotnika, a na koncu so se besedni boj, hvaljenje in grožnje spremenili v petelinjenje na odru. V gneči se je za trenutek zdelo, da so stvari že ušle izpod nadzora, med vročekrvna boksarja pa so morali stopiti tudi varnostniki.

Fury je napovedal, da bo za svojega tekmeca v soboto poskrbel s nokavtom, potem pa si je slekel srajco in ga že kar na odru izzival na boj. "Srajco sem slekel, da bi se začelo dogajati in da bi jih vse skupaj malo prestrašil. Vsi mislijo, da je najino rivalstvo lažno, ampak po temle lahko še enkrat razmislijo," je dejal Fury.

Wilder, ki v 40 dvobojih še ni doživel poraza, 39 jih je dobil z nokavtom, je bil zaradi jezikavega tekmeca precej vznemirjen. "Pravi, da sem jaz tisti, ki se pretvarja, ampak klovn je v resnici on. Naslednji na seznamu mojih žrtev bo," je bil odločen Američan.

Britanec prilil olja na ogenj

Foto: Reuters Fury, nekdanji svetovni prvak, ki se je letos uspešno vrnil na tekmovalno sceno po dveletni odsotnosti zaradi osebnostnih težav in kazni zaradi uporabe prepovedanih poživil, je nato še prilil olja na ogenj: "Videti je bilo, da je nervozen. Ne vem, morda se mu je zdelo potrebno, da mi pljune v obraz ali karkoli je že hotel doseči s tistim vpitjem. Vidi se, da čuti pritisk."

V vroči izmenjavi mnenj med boksarjema je temnopolti Američan omenil tudi svoje afriškoameriške korenine in z njimi povezanih 400 let bolečin, na kar je Fury odgovoril, da se ne bosta borila za raso ali religijo, temveč za "najbolj cenjeno lovoriko, naslov v težki kategoriji".

Boksarski spektakel bo potekal prvi dan decembra v dvorani Staples, kjer gosti tekmece tudi najboljši slovenski hokejski igralec Anže Kopitar. Dan pred boksarsko poslastico bo v dvorani Staples z Dallas Mavericks v ligi NBA gostoval Luka Dončić. Foto: Reuters

Njegov tekmec je nato zbodel Britanca irskih korenin, ko se je dotaknil zanj občutljivega področja. "Predstavlja mentalne bolezni, izgubo teže in zlorabo drog. Če bi to počel jaz, bi me označili za odvisnika in me najbrž oklicali za terorista," je tudi ameriški boksar našel točko, s katero je lahko izzval tekmeca že pred dvobojem.