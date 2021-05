Francoski jadralki ubranili naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliverimage

Francoski jadralki Camille Lecointre in Aloise Retornaz sta na odprtem evropskem prvenstvu razreda 470 v Vilamouri na Portugalskem ubranili naslov prvakinj stare celine. Zmagali sta tudi v zadnji regati za medalje in na zadnjem tekmovanju v tem razredu pred olimpijskimi igrami v Tokiu osvojili 40 točk.

Drugi sta bili Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre. Evropski podprvakinji in nekdanji svetovni prvakinji (2019) sta bili v zadnji regati tretji in sta zbrali 58 točk. Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa za razliko od OI v Riu de Janeiru sedaj nastopa z drugo flokistko, z McIntyrejevo.

Bron sta s 63 točkami osvojili Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler za njun največji uspeh doslej. Šesti sta bili v zadnji regati, v kateri sta bili zaradi prehitrega starta diskvalificirani Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina. Slednji sta marca prav v Vilamouri osvojili svetovni naslov, tokrat pa sta ostali brez odličja na četrtem mestu (60 točk). Med prvenstvom sta bili tri dni celo v vodstvu.

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol končali sta tekmovanje končali že po petem dnevu v četrtek in ostali brez regate za medalje najboljše deseterice. Po enajstih regatah sta bili na skupnem 13. mestu in 11. v evropski konkurenci; osvojili sta 100 točk.