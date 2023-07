Ferš Eržen zrušil Mankočev rekord iz leta 2002

Štiriindvajsetletni plavalec Ilirije je s časom 2:01,08 za 49 stotink sekunde izboljšal rekord klubskega predhodnika Mankoča z evropskega prvenstva leta 2002 v Berlinu.

"To poletje se mi ni najbolj posrečilo, imel sem več slabih dni kot dobrih in tudi več slabih nastopov kot dobrih. Teden dni pred državnim prvenstvom sem tudi zbolel in tako forma ni bila 100-odstotna. Vseeno sem šel dan za dnem in verjel v treninge in v delo, ki sem ga opravil," je za krovno zvezo uvodoma dejal Ferš Eržen.

"To se mi je povrnilo na teh 200 mešano. Sam nastop sicer ni bil popoln in vem, da lahko plavam še hitreje. Zdaj si bom privoščil nekaj tednov počitka, potem pa bom začel olimpijsko sezono, ki se je že zelo veselim," je dodal 24-letnik, ki se 11. avgusta vrača v ZDA. Ta ga čakajo treningi na univerzi Texas A&M in priprave na decembrsko evropsko prvenstvo v kratkih bazenih.

Triglavan Ben Schwietert je danes zmagal na 100 m prosto, s časom 50,71. Njegov klubski kolega Sašo Boškan je na drugem mestu zaostal 61 stotink sekunde, veselil pa se je slovenske zmage na 100 m hrbtno.

Tina Čelik

Tina Čelik (Triglav) je z 32,29 na 50 m prsno postavila najboljši dosežek med plavalkami, kadeti ŠD Riba pa so v štafeti 4 x 100 m mešano odplavali nov kadetski državni rekord.

Sobotni uvodni dan prvenstva je v pokritem olimpijskem bazenu zaznamovala Čelik, ki je na 100 m prsno slavila z 1:08,24. Od slovenskih plavalcev je slavil še Boškan na 200 m prosto z 1:50,05. Do dveh zmag sta priplavala Jaš Berložnik (Ljubljana) in Hana Sekuti (Fužinar).

Drugi dan sta za dosežek dneva poskrbela Boškan s časom 3:57,38 na 400 m prosto in Nija Gerdej (Fužinar) z 29,59 na 50 m hrbtno. Gerdej je bila najhitrejša tudi na 200 m prsno.

Padla sta tudi dva državna rekorda. Kadetskega je v finalu na 50 m hrbtno postavil zmagovalec Svit Popović (Riba), mladinski državni rekord pa je s časom 7:42,90 postavila štafeta Ljubljane na 4 x 200 m prosto.

