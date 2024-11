Ferš Eržen in Čelik v odločilni fazi potrdila solidno formo

Slovenska plavalca Anže Ferše Eržen in Tina Čelik sta na mitingu v Zagrebu potrdila solidno formo. Čelik se je na 50 in 100 m prsno z dosežkoma 31,56 in 1:07,38 ter drugima mestoma močno približala osebnima rekordoma. Ferš Eržen pa je z 1:58,78 dosegel osebni rekord na 200 m mešano, na enkrat daljši razdalji je bil s 4:16,04 drugi.