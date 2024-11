Se bo kvartetu pridružil še kdo?

Normo za SP imajo po odpovedi prve zvezdnice reprezentance Neže Klančar izpolnjeno Katja Fain, Janja Šegel, Peter John Stevens in Sašo Boškan. "Škoda za ekipo, saj bo Neža letos zamudila že drugo priložnost, da se uvršča zelo visoko," pred zadnjo tekmo v vlogi reprezentančnega selektorja pravi Gorazd Podržavnik.

Korošec pričakuje, da bi se ekipi morda lahko priključil še kdo, pri tem pa je izpostavil Tino Čelik, Anžeta Ferša Eržena in Hano Sekuti.

"Morda res preseneti še kdo, saj doslej tekem ni bilo veliko in pravo formo bomo videli v naslednjih dneh. Vrata v ekipo so odprta vsem, za odhod v Budimpešto pa morajo plavalci dokazati, da bodo tam tekmovali in ne le nastopali," je v pogovoru za STA še dejal Podržavnik.

Zadnjo priložnost za lovljenje norm bodo imeli plavalci nato teden dni kasneje v Celju, po tekmi v mestu ob Savinji pa bo selektor dokončno oblikoval spisek potnikov za SP.