Fainova z osebnim rekordom tudi na 400 m prosto

Mariborska plavalka Katja Fain je odlično začela sezono 2022. V nedeljo je na mednarodnem mitingu na Reki dosegla še osebni rekord na 400 m prosto 4:11,01 in bila kar 35 stotink sekunde hitrejša, kot je to razdaljo nazadnje plavala pred petimi leti na mladinskem evropskem prvenstvu v Izraelu. Fainova je že v soboto prepričala na 200 m prosto.

V nedeljo plavalka ni imela prave konkurence, čeprav sta ob njej plavali dve reprezentantki ravenskega Fužinarja. Drugo mesto je osvojila olimpijka Janja Šegel, tretje pa mlada Daša Tušek.

Šeglova je bila nato najhitrejša na 100 m prosto, kjer je s 55,35 za slabe štiri desetinke sekunde ugnala reprezentantko Olimpije Nežo Klančar, ki se po poškodbi in osmih mesecih okrevanja vnovič vrača na tekmovanja. Slednja se je preizkusila tudi na 50 m prsno in osvojila tretje mesto.

Klančarjeva: Verjamem, da bo iz dneva v dan bolje

"Po tako dolgem času sem vesela, da sem spet nastopila, pa tudi izidi so zelo dobri," sporoča Neža Klančar. Foto: Vid Ponikvar Ob Fainovi je bila v slovenskem taboru ena osrednjih tem prav vrnitev Klančarjeve. "Po tako dolgem času sem vesela, da sem spet nastopila, pa tudi izidi so zelo dobri. Šele januarja sem začela s prvimi trdimi treningi, še vedno malo po prilagojenem programu, zato so ti dosežki res dobri. A gremo postopoma. Moja glavna cilja letos bosta sredozemske igre in poleti nato evropsko prvenstvo," je po nastopu povedala plavalka, ki je na tekmi nazadnje nastopila junija lani.

"Zdaj sem končno spet zdrava. Imam sicer še nekaj terapij, tudi malo skrbi zaradi vsega skupaj, a verjamem, da bo iz dneva v dan bolje," je še povedala plavalka Olimpije, ki upa, da je poškodba rame zdaj le še preteklost.

Zmagali še ...

Zmago je dosegel tudi plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič, ki je bil najhitrejši na 200 m hrbtno, kjer je ugnal Olimpijinega Jako Pušnika. Na 1500 m prosto so prva tri mesta zasedli Kamničan Nik Peterlin, Arne Furlan Štular iz Ljubljane in Radovljičan Matjaž Krek Bašelj.

Sašo Boškan iz Triglava je bil drugi na 50 m hrbtno, Hana Sekuti in Tia Primc sta osvojili drugo in tretje mesto na 200 m delfin, Sara Mihalič je bila tretja na 400 m mešano, Krčan Tim Bizjak tretji na 200 m mešano in mlada Korošica Nija Gerdej druga na 200 m prsno.

