V Zagrebu na najvišji stopnički še Fainova

Slovenski plavalci so na mitingu v Zagrebu dosegli še štiri zmage. Prvič v letu 2022 se je predstavila tudi Mariborčanka Katja Fain in se z 2:14,54 veselila uspeha na 200 m delfin.

Fainova je nastopila na eni najbolj napetih tekem nedeljskega popoldneva, saj se je za zmago udarila z najboljšo srbsko plavalko Anjo Črevar. Potem ko je slovenska plavalka prepričljivo povedla v prvi polovici, se je prednost v drugem delu začela topiti in na koncu znašala vsega 23 stotink. Tretje mesto je osvojila mlada Ravenčanka Hana Sekuti.

"Vrh sezone načrtujem poleti"

"Rezultat bi glede na treninge že moral biti boljši, ampak tudi zame je to prva tekma v olimpijskem bazenu, kar je vedno težko. Zdaj bomo na tem gradili naprej," je po zmagi povedala Fainova in dodala, da je časa dovolj. Zdaj je v polnem treningu. "Vrh sezone načrtujem poleti," je še dejala in s tem posredno povedala, da cilja na visoko uvrstitev na evropskem prvenstvu v Rimu, pred tem pa bo nastopila tudi na evropskem prvenstvu.

Še dve zmagi Šeglove

Še dve zmagi, skupaj pa kar štiri, si je priplavala ravenska olimpijka Janja Šegel. Najprej je z 1:04,20 slavila na 100 m hrbtno, najboljši izid na mitingu pa je s 55,87 dosegla na 100 m prosto. V moški konkurenci je na 200 m hrbtno slavil plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič, družbo na zmagovalnem odru mu je delal tretjeuvrščeni Jaka Pušnik iz mestnega tekmeca Olimpije.

Drugi mesti sta osvojila Ravenčana Nija Gerdej na 200 m prsno in Jaš Berložnik na 200 m mešano, drugi je bil tudi Triglavan Sašo Boškan na 50 m hrbtno. Mariborčanka Nika Fain je osvojila tretje mesto na 100 m prosto.

Na 100 m prsno se je predstavil tudi dolgoletni reprezentant Triglava Peter John Stevens in z 1:05,75 osvojil zanj skromno peto mesto, a kot je povedal že po sobotnih nastopih, je po napornih treningih preutrujen za boljše dosežke. Te načrtuje v aprilu.

Slovenski plavalci bodo imeli novo priložnost za dokazovanje čez 14 dni na Reki.

