Fainova z osebnim rekordom na 200 m prosto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalka Katja Fain je na mednarodnem mitingu na Reki že v marčevskem terminu ob zmagi na 200 metrov prosto dosegla tudi nov osebni rekord 1:58,00 in napovedala dobro sezono.

Na tekmi je bila glavna tekmica Katje Fain Janja Šegel, ki je bila konkurenčna v prvi polovici, v drugi pa se je Fainova bolj kot s konkurenco borila z uro. "Dosežek 1:58,00 na 200 m prosto, iz polnega treninga in sploh za to obdobje, je dober rezultat. Startni kamen je tu sicer malo nenavaden, saj zadaj ni stopničke in brez te nisem vajena startati, tako da sem bila tam malo počasna, kljub temu pa ob koncu zelo soliden dosežek," je bila uspeha vesela plavalka, ki se bo v nedeljo preizkusila še na 400 m prosto.

Na 50 metrov prosto se je po poškodbi in dolgem okrevanju vnovič predstavila Neža Klančar s solidnim dosežkom 25,83, na najnižji stopnički zmagovalnega odra ji je družbo delala Šeglova. Zmage so si priplavali tudi Peter John Stevens na 50 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 100 metrov hrbtno ter Sara Mihelič na 200 m mešano. Jaš Berložnik, ki se je veselil zmage na 400 m mešano, je bil tudi drugi na 200 metrov delfin.

Sašo Boškan je zasedel drugo mesto na 400 metrov prosto, drugi je bil na 100 metrov prosto tudi njegov klubski kolega Ben Schwietert, na 800 metrov prosto pa sta se na zmagovalni oder z drugim in tretjim mestom povzpeli tudi Daša Tušek in Špela Perše.