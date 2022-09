Janja Garnbret je v Aziji magnet za navijače. Na fotografiji: gostja na enem od dogodkov v Singapurju. Foto: Boulder+

Že več let so jo vabili na obisk

"Povedali so mi, da imam v Singapurju veliko bazo oboževalcev in že nekaj let me vabijo na obisk. Bila sem pozitivno šokirana nad količino prepoznavnosti, ki sem jo lahko doživela v Aziji. Tudi dan pred kvalifikacijami na tekmi v Džakarti so otroci prihajali na prizorišče po selfije in avtograme," je v izjavi za javnost sporočila plezalna številka 1, ki je kljub temu, da je že odplezala zadnjo tekmovalno smer te sezone, še ne bo tako kmalu v Slovenijo.

Foto: zajem zaslona

Po olimpijskem zmagoslavju znova v Tokio

"Po Singapurju bom pot nadaljevala na Japonsko. Resnično se veselim, da bom prvič po olimpijskih igrah v Tokiu. Ne bom tekmovala na finalnem dogodku v Morioki (tekma v olimpijski kombinaciji bo na sporedu med 20. in 22. 10., op. a.), imela bom nekaj časa, da se sprostim in počnem, kar želim, med drugim tudi nekaj sprostitve ob oceanu. Veselim se, da se bom konec oktobra vrnila domov svežih misli."

Izjemna sezona 2022

Po še eni uspešni sezoni bo premor več kot zaslužen in potreben. Garnbretova je sezono brez svetovnega prvenstva in olimpijskih iger končala s tremi naslovi evropske prvakinje (v balvanih, težavnosti in olimpijski kombinaciji) in skupno zmago v skupnem seštevku težavnostnega plezanja (že petič), kar je že njena deseta skupna zmaga v svetovnem pokalu.

Pri komaj 23 letih.

"Težko je dojeti vse, kar se je zgodilo od leta 2016, ko sem osvojila svoj prvi skupni naslov. Bila je nora vožnja! Za Slovenijo je izjemno, da ima tudi skupnega zmagovalca med moškimi. Zelo sem vesela za Luko (Potočarja, op. a.), zelo se je razvil kot tekmovalec in uspeh, ki ga je dosegel v letošnji sezoni, je zaslužen," je pohvalila reprezentančnega kolega, ki je prav na zadnji tekmi v Džakarti prevzel skupno vodstvo v seštevku težavnosti.

Slovenska prevlada v težavnostnem plezanju: Luka Potočar in Janja Garnbret, zmagovalca v skupnem seštevku težavnosti Foto: Lena Drapella/IFSC

Sezono končati z zmago je super, a še bolj pomemben je način

Korošica je sezono 2022, v kateri je nastopila zgolj na eni balvanski temi in zmagala, nastopila je tudi na vseh v težavnosti (zmagala ni edino v Kopru in Edinburgu), končala na najlepši mogoči način, z zmago.

"Končati sezono z zmago je seveda super, vendar je način, kako so se stvari odvijale, to zmago naredil še bolj posebno. Zaradi napake v polfinalu sem se v finale uvrstila s 3. mestom. To je pomenilo, da sem morala plezati bolje kot vsi drugi, da sem lahko zmagala. To je dodatno začinilo vse skupaj, a vesela sem, da sem se s tem spopadla in ostala mirna tudi ob koncu za zadnji skok na vrh," je povedala Garnbretova, ki je v finalu zadnje tekme v Džakarti edina dosegla vrh smeri.

Tudi v moški konkurenci. Zadnji del finalne smeri je bil namreč enak za žensko in moško konkurenco.

V finalu zadnje tekme svetovnega pokala v težavnosti v Džakarti je edina dosegla vrh smeri v obeh konkurencah. Foto: Lena Drapella/IFSC

"Znano je, da imam raje res težke smeri kot smeri, kjer vrh doseže več kot le en plezalec. Ampak ne gre za to, kakšen je moj okus in kakšen ne. Raven ženskega plezanja se je skozi leta dvignila na današnjo raven, in to takšne smeri pokažejo. Če to omogoča plezanje po isti poti kot moški, se s tem strinjam."

V vrhu že od leta 2016

Garnbretova v vrhu športnega plezanja vztraja že od leta 2016, zato je vzdevek GOAT (Greatest Of All Times) zdaj že skoraj na mestu. "Težko je zmagati že na samo enem tekmovanju, samoumevno pa je, da je še težje dolgo ostati na vrhu. Poznamo rek – vedno je lažje napadati kot braniti. Že nekaj časa sem v vlogi branilke naslova in ponosna sem, da se lahko tako dolgo vedno znova izboljšujem."

Prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja Foto: Anže Malovrh/STA

Zabava, zabava in še enkrat zabava

In kaj jo ohranja na vrhu? "Ena stvar je zmagati, druga pa je uživati v procesu, ki te pripelje do cilja. Zame drugo brez drugega ne gre in kljub vsem letom nastopanja v svetovnem pokalu se še vedno neizmerno zabavam, kar je bil vedno moj ključ do uspeha," sporoča lastnica 37 zmag v svetovnem pokalu, šestih naslovov svetovne prvakinje ter prvega in za zdaj edinega olimpijskega naslova v zgodovini športnega plezanja.

