Laura Unuk 26. na EP v šahu, Zala Urh le tri mesta nižje

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v enajstem, zadnjem krogu evropskega prvenstva za ženske v romunskem Iasiju, z belimi figurami izgubila z Armenko Ano Sargsjan in osvojila 26. mesto. Šestnajsta nosilka EP je dosegla pet zmag, po tri remije in poraze ter osvojila 6,5 točke. Prvakinja je postala Armenka Elina Danieljan z devetimi točkami.

Prav tako 6,5 točke je na 29. mestu zbrala presenetljivo Zala Urh, 64. igralka EP. V zadnji partiji je s črnimi figurami premagala Poljakinjo Klaudio Kulon.

Monika Rozman, sicer šele 78. igralka turnirja, je s prednostjo začetne poteze izgubila z Azerbajdžanko Turkan Mamedjarova, ter po dobrem začetku, ko se je prebila v sam vrh, s petimi točkami končala na 67. mestu. Nuša Hercog, četrta Slovenka na EP, je bila tokrat prosta in je končala na 109. mestu med 117 igralkami, imela pa je 98. rating.

Danieljanova je prav v zadnjem krogu po zmagi nad Estonko Maio Narvo prehitela pred tem dolgo vodilno Ukrajinko Julijo Osmak. Ta je v zadnji partiji pol točke razdelila z Gruzijko Belo Kotenašvili in s 8,5 točke osvojila srebro, tretje mesto pa je obdržala Poljakinja Oliwia Kiolbasa. Slednja je remizirala z Ukrajinko Natalijo Bukso, obe sta na koncu osvojili osem točk, a je bila po dodatnem kriteriju boljša od Poljakinje.

Hodila v lekarno po zdravila in smrkala za šahovnico

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Daleč največja pričakovanja v slovenskem taboru je imela 21-letna Laura Unuk, ki je skušala po 19. mestu pred zadnjim krogom višjo uvrstitev izboriti v svoji zadnji partiji na EP. Imela je 19 točk višji rating od Armenke in tudi višji šahovski naziv. A se je znašla v veliki časovni stiski že sredi dvoboja, tekmica je imela nato še 31 minut za razmislek, Slovenka pa le dobre pol minute in po 40. potezi je bilo dvoboja konec.

Unukova je bila razočarana že po predzadnjem krogu, ko je sicer s črnimi figurami remizirala z Bolgarko Gabrielo Antovo in je nazadovala na rob dvajseterice. Ima prek 100 točk višji rating od 19-letne tekmice iz Sofije in se je nadejala zmage. A je Romunka našla odgovor in po hitri menjavi figur izsilila delitev točke.

"Na tem tekmovanju sem bila večji del zadovoljna s svojo igro, igrala sem dober šah. Težava je bila, ker sem v četrtem krogu zbolela in nekaj časa nisem mogla igrati po svojih običajnih sposobnostih. Hodila sem v lekarno po zdravila in smrkala za šahovnico. To res ni bilo prijetno," je na prvo težavo predstavila Unukova.

Ta partija jo je zlomila

Poraz v osmem krogu je bil po mnenju najboljše Slovenke prelomen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V prvih štirih partijah je oddala le pol točke, nato pa v petem krogu izgubila prvi dvoboj, drugega pa v osmem, slednje je bilo po mnenju Slovenke prelomno. Tedaj je klonila z Azerbajdžanko Gulnar Mammadovo.

"Čeprav sem imela partijo povsem pod nadzorom in prišla v dobljen položaj za zmago, sem izgubila. Ta partija me je zlomila. Vedela sem, da bi z zmago prišla na koncu zelo visoko. Zagotovo med deseterico, zato je bilo razočaranje čutiti naslednji dan in tudi v desetem krogu, ko sem izbrala napačno otvoritev," je ocenila Unukova.

"Želela sem veliko boljšega izkupička, ki sem si ga s predstavami v Romuniji tudi zaslužila. Na EP bi se lahko borila za zmago," je dodala Unukova. Maja letos je dobila uradno potrditev, da je osvojila naziv mednarodnega mojstra kot prva slovenska šahistka v zgodovini. Naslov ženske velemojstrice je dobila dve leti prej.

Študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je leta 2014 osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje do 16 let, leta 2017 pa je postala prvakinja sveta do 18 let.