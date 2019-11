Slovenski šahisti in šahistke presegli pričakovanja v Gruziji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske šahistke so ekipno evropsko prvenstvo končale na 17. mestu.

Slovenske šahistke so ekipno evropsko prvenstvo končale na 17. mestu. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska moška reprezentanca je ekipno evropsko prvenstvo v šahu v Batumiju končala na 15., ženska pa na 17. mestu. Obe naši izbrani vrsti sta se uvrstili višje od ratinških izhodišč pred začetkom evropskega prvenstva v Gruziji, so sporočili iz Šahovske zveze Slovenije.

Slovenske šahistke so v današnjem zadnjem krogu premagale Čehinje z 2,5:1,5. Točki sta osvojili Teja Vidic in Monika Rozman, Laura Unuk pa je remizirala. Moška izbrana vrsta je klonila proti Azerbejdžanu z 1:3, remija sta iztržila Luka Lenič na prvi in Jan Šubelj na četrti šahovnici.

V moški konkurenci so zlato kolajno osvojili Rusi, srebrno Ukrajinci, bronasto pa Angleži. V konkurenci nežnejšega spola so odličje najbolj žlahtnega leska osvojile Rusinje, druge so bile Gruzijke, tretje pa Azerbajdžanke.

V ženski konkurenci so slovenske barve zastopale Lara Unuk, Lara Janželj, Ivana Hreščak, Monika Rozman in Teja Vidic, v moški pa Luka Lenič, Jure Borišek, Jure Škoberne, Matej Šebenik in Jan Šubelj. Selektor moške reprezentance je bil Matjaž Mikac, ženske pa Aljoša Grosar.

Slovenska moška reprezentanca je pred dvema letoma na ekipnem evropskem prvenstvu na Kreti osvojila 20., ženska pa 24. mesto.

Slovenija bo maja prihodnje leto v Radencih gostila posamično evropsko prvenstvo v šahu, jeseni 2021 v Portorožu pa še ekipno evropsko prvenstvo, kar bosta največji šahovski tekmovanji na slovenskih tleh po šahovski olimpijadi leta 2002 na Bledu.

