Ema Kozin v ZDA po nov naslov: Pripravljena sem bolje kot kadarkoli

"V začetku leta 2019 je bila načrtovana tekma v Nemčiji, ki pa so jo odpovedali. Z malo sreče in urgentnega pristopa menedžerja Mirka Skoka smo dobili vabilo v ZDA, na katero smo se takoj in z veseljem odzvali. Zavedamo se, da je tovrstna tekma najpomembnejša v Emini karieri in najboljša možnost za promocijo Eme in Slovenije v svetu. Ema je, ne glede na njeno mladost, v življenjski formi in dovolj zrela za največje zmage. To je dokazala že večkrat. V Ameriko odhajamo zelo optimistični. Čakamo pa na nasprotnico, ki bo v organizaciji WBO potrjena v naslednjih nekaj dneh," je povedal trener Rudolf Pavlin.

"Ne obremenjujem se s tem, kdo bo, želim le dostojno in kakovostno nasprotnico." Foto: Simon Kavčič

Kozinova se je ob tej priložnosti zahvalila menedžerju in dejala: "Ponudili so mi možnost boksati v meki boksa, v Ameriki. S tekmo in njeno pomembnostjo se ne obremenjujem, saj se zavedam svojih zmožnosti. Vesela sem svojega napredka ob koncu lanske sezone, ki sem ga dosegla s trenerskim kadrom, ki ga sestavljajo Rudolf, Tadej Černoša in Redžo Ljutić. Med novoletnimi prazniki smo trdo delali in ni bilo počitka. Počutim se pripravljena bolje kot kadarkoli. Zelo se veselim trenutka, ko bom znova stopila v ring v Ameriki. Nasprotnica še ni znana, bo pa v prihodnjih dneh. Ne obremenjujem se s tem, kdo bo, želim le dostojno in kakovostno nasprotnico."

Organizacija WBO probox velja za eno od najprestižnejših organizacij, katere aktualna svetovna prvaka sta med drugim Anthony Joshua in Oleksander Usyk.

Preberite še: