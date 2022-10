Slovenci brez praske do nove zmage, s selektorico med tekmo povezani prek Zooma

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ostaja neporažena na ekipnem svetovnem prvenstvu v Chengduju. Po petkovi zmagi nad Portorikom s 3:1. so Slovenci še bolj dominantno predstavo prikazali v današnjem drugem krogu, ko so s 3:0 ugnali Tajsko (do zmage so prišli Deni Kožul, Darko Jorgić in Peter Hribar). Slovenci so z dvema zmagama vodilni v skupini.

V primerjavi z uvodno tekmo svetovnega prvenstva, ko je slovenska reprezentanca s 3:1 premagala Portoriko, je proti Tajcem prvi dvoboj začel Deni Kožul. Logatčan je imel proti Phakpoomu Sanguansinu v prvem nizu nekaj težav, ki jih je v končnici premagal, v drugem in tretjem pa je bil 39-letni Tajec, ki je v petek premagal Američana Mischela Levinskega, nemočen, saj je skupaj osvojil le osem točk, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije.

Tudi Darko Jorgić je svojo nalogo opravil brez napake. Sarayut Tancharoen, ki je na letošnjem SP tudi že prišel do ene zmage, boljši je bil od Američana Earla Jamesa Alta – ZDA so sicer ta dvoboj dobile s 3:2 –, je nekaj več odpora osmemu igralcu svetovne lestvice pokazal le v drugem nizu.

"Deni igra zelo prepričljivo," pravi selektorica. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Do svoje prve zmage na svetovnih prvenstvih pa je v tretjem dvoboju prišel Peter Hribar, ki je proti Pattaratornu Passaru igral po sistemu hladno – toplo. V dvoboju dveh levičarjev, oba sta stara 23 let, je prvi niz pripadel tajskemu namiznoteniškemu igralcu, ki je izkoristil drugo zaključno žogico. Drugi in tretji niz je bil popolnoma v znamenju Hribarja, ki je v četrtem nizu zaostajal že za šest točk (3:9), na koncu pa se je svojemu nasprotniku približal le še na točko zaostanka (9:10), vendar preobrata ni bilo. Zato pa je v četrtem nizu povedel s 6:2 in prednost ohranil do konca.

Andreja Ojsteršek Urh je z varovanci povezana prek Zooma. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Selektorica povezana prek Zooma

"Za zdaj gre vse po načrtu. Deni igra zelo prepričljivo, Darko pravi, da še ne čuti žogice, ki je nekoliko mehkejša, upam pa, da se bo po tej zmagi Peter le sprostil. Bi se pa rada zahvalila organizatorjem, ki so nam omogočili, da sem med tekmo s fanti povezana prek Zooma, sicer je nekoliko zamika, vendar je tudi to bolje kot nič," je bila po zmagi svojih izbrancev zadovoljna Andreja Ojsteršek Urh, ki je morala zaradi pozitivnega testa na covid-19 ostati doma in zdaj na daljavo vodi slovensko reprezentanco.

V nedeljo bo Slovenija prosta, Kitajska bo igrala z ZDA, Tajska pa s Portorikom. Svoj naslednji dvoboj bodo Jorgić in soigralci imeli v ponedeljek, ko se bodo ob 13. uri pomerili s Kitajsko, v torek pa jih ob 10. uri čaka še zadnja tekma v skupini proti Američanom.