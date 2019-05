Dvoršakova dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v Münchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na današnji tekmi svetovnega pokala v nemškem Münchnu osvojila 16. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 m, kar je najboljša slovenska uvrstitev na letošnji tretji tekmi svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem.

Edina slovenska predstavnica na današnji tekmi - v eliminacijah kraljevske strelske discipline sta izpadli Urška Kuharič in Katarina Fevžer, izven konkurence pa je nastopila Klavdija Jerovšek - je zadela 1172 krogov, od tega 390 v klečečem, 393 v ležečem in 389 v stoječem položaju.

Za nosilko bronastega odličja z zračno puško iz danskega Odenseja 2013 ter dvakratno olimpijsko iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 je to najslabša letošnja uvrstitev na tekmah z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Na letošnji uvodni tekmi v New Delhiju je bila najboljša v kvalifikacijah, nato pa v velikem finalu osvojila peto mesto, na drugi v Pekingu pa je zasedla 11. mesto.

V kvalifikacijah je bila najboljša Nemka Jolyn Beer, ki je zadela 1180 krogov, v velikem finalu osmih najboljših strelk pa je slavila Rusinja Julija Zikova (461,6).

Na današnji tekmi z zračno pištolo 10 m je edina slovenska predstavnica Jagoda Tkalec s 544 krogi osvojila 123. mesto v konkurenci 136 strelk.

V današnjih popoldanskih urah se bo končala še dvodnevna tekma v hitrostrelni pištoli na 25 m. Slovenska predstavnika Peter Tkalec in Jože Čeper se bosta uvrstila v drugo polovico nastopajočih. Prvi je zadel 547, drugi pa 542 krogov.

Letošnja zadnja tekma za svetovni pokal bo med 26. avgustom in 3. septembrom v Rio de Janeiru.