Janja Šegel ob odsotnosti Neže Klančar do šestih državnih naslovov

Plavalci so se konec tedna v Kranju pomerili na državnem prvenstvu, med njimi ni bilo najboljše Slovenke Neže Klančar, finalistke olimpijskih iger v Parizu. S šestimi naslovi, s po dvema vsak dan, je v odsotnosti plavalke Olimpije izstopala članica Fužinarja Janja Šegel, ki je bila najboljša na 50, 100 in 200 m hrbtno in prosto.

"Kot vedno sem šla na državno prvenstvo po čim več zmag. Sem pa tokrat zelo zadovoljna tudi z izidi. Nisem pričakovala, da bom na 100 in 200 m hrbtno tako blizu osebnim rekordom. Zame je to vsekakor lep konec poletne sezone," je povedala Janja Šegel, ki je pred tednom dni nastopila na OI kot članica slovenske štafete 4 x 100 m prosto.

Olimpijka iz Tokia in Pariza pa ni mogla mimo velikega uspeha Neže Klančar, ki je s šestim mestom na 50 m prosto eno največjih pozitivnih presenečenj olimpijske reprezentance 2024. "Zanjo sem res zelo vesela. Vem, kaj daje na treningih, posebej pa, skozi kaj vse je šla v zadnjih mesecih, zato je ta dosežek vreden še toliko več."

Neža Klančar je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila šesto mesto na 50 m prosto. Foto: www.alesfevzer.com

Druga olimpijka na DP Katja Fain je bila najboljša na 200 in 400 mešano ter na 100 delfin, na 50 m delfin jo je tesno premagala Anemari Košak iz Olimpije. Tri naslove je osvojil tudi olimpijec domačega kluba Sašo Boškan, ki je bil najhitrejši na 50 in 200 m prosto ter 100 m hrbtno.

V moški konkurenci je največ naslovov zbral plavalec Ljubljane Jaš Berložnik, najboljši na 200 in 400 m mešano ter na 100 in 200 m prsno.

Po dvakrat so se na najvišjo stopničko povzpeli Kamničan Nik Peterlin (800 in 1500 m prosto), Ilirijan Anže Ferš Eržen (100 in 200 m delfin), Filip Čirović iz ljubljanske Ribe (50 delfin in 100 m prosto) ter reprezentantka Triglava Tina Čelik (50 in 100 m prsno).