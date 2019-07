Dornik bronast na EP v srednjem triatlonu

Tekmovalci so morali preplavati 1,9 kilometra, prekolesariti 82 kilometrov in preteči 20 kilometrov. Rus je tekmo končal v času treh ur, 38 minut in 21 sekund. Azevedo je za njim zaostal pet minut in 10 sekund, Dornik pa še dve minuti in 34 sekund več.

V ženski konkurenci je slavila Britanka Katrina Rye. Slovenk ni bilo na startu.

