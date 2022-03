Slovenki po največjem uspehu kariere obstali v polfinalu

"Manjkale so nama izkušnje in zanesljivost na prvih žogicah.," je po polfinalnem porazu dejala Katarina Stražar.

Japonki Miyuu Kihara in Miyu Nagasaki sta v polfinalu turnirja WTT Contender v Dohi v polfinalu dvojic s 3:0 (10, 10, 5) zaustavili Slovenki Katarino Stražar in Ano Tofant. Za obe slovenski igralki je bil to do zdaj največji uspeh v karieri, obe pa bosta čez dva dni že igrali tudi na turnirju WTT Star Contender, ki bo prav tako v Dohi. Na njem bosta nastopila tudi Darko Jorgić, ki je že uvrščen v glavni žreb, in Deni Kožul, ki bo igral v kvalifikacijah.