Dobra novica: potrjena kvota tudi v ženskem kanuju

Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) za olimpijske igre v Tokiu 2020 v potrditev poslala kvoto v ženskem kanuju v slalomu na divjih vodah, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije (KZS). S tem bo imela Slovenija na Japonskem pravico do nastopa v vseh štirih olimpijskih kategorijah v slalomu na divjih vodah.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu, ki je bilo tudi prvo kvalifikacijsko tekmovanje za pridobivanje kvot za nastop na OI v Tokiu, je Eva Terčelj postala svetovna prvakinja, Luka Božič pa je osvojil bron.

Že na tem prvenstvu je bilo jasno, da je Slovenija kvote pridobila v ženskem in moškem kajaku ter moškem kanuju. To ji neposredno na prvenstvu ni uspelo v ženskem kanuju, saj je kvoto pridobilo enajst najvišje uvrščenih držav in Japonska kot gostiteljica.

Slovenija je bila v razvrstitvi držav 13., pred njo je brez kvote ostala še Francija. A vse ni bilo izgubljeno, saj so Avstralija, Nova Zelandija, ZDA, Andora in Brazilija kvoto osvojile z isto tekmovalko, po pravilih pa so se nato morale odločiti, ali bodo eno osvojeno kvoto vrnile v kajaku ali v kanuju.

Rok za vračilo ene kvote se je sedaj iztekel, sreča pa je bila tudi na strani slovenske ekipe, saj niso vse države vrnile kvot le v kajaku, temveč tudi v kanuju, s tem pa je do kvote v ženskem kanuju prišla tudi Slovenija.

Kvota je bila v potrditev sedaj ponujena OKS, ki je kvote v ženskem in moškem kajaku ter moškem kanuju že potrdil.