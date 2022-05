Divković v Manchestru do bronastega odličja

Po prostem prvem krogu je Divković najprej ugnal Srba Miloša Golubovića. Uvod je bil tesen in po uvodnem otipavanju je Divković prvo rundo dobil s 4:3. V drugi je ušel na 17:10 in končal s suvereno zmago s 30:12.

Sledila je odločilna borba za kolajno z že omenjenim domačinom Cunninghamom. Povedel je Anglež, Divković je v drugi rundi izenačil, v tretji pa je vsak od tekmovalcev dosegel še po eno točko za 2:2. Odločala je dodatna runda, kjer je zlato točko osvojil Divković in osvojil medaljo.

V polfinalu je bil nasprotnik prvi nosilec Hrvat Ivan Šapina. Po uvodnih 3:0 je Šapina v drugi rundi prednost povišal na 14:3, kar je Divkovića prisililo v lovljenje izida, kar pa je izkušeni tekmec znal kaznovati s protinapadi in se veselil visoke zmage s 24:4. Za nameček si je slovenski reprezentant še poškodoval koleno in preobrat je bil nedosegljiv.

"Vedel sem, da bo drugi dvoboj za medaljo izjemno težak"

"Ko smo videli žreb, so bili prisotni mešani občutki. Vedel sem, da bo drugi dvoboj za medaljo izjemno težak, ker se bom boril z domačinom. Cunningham je zelo neugoden. S trenerjem sva že včeraj naredila analizo obeh prvih nasprotnikov. Iz nje je nastal načrt taktike za danes," je pripravljalni del razložil slovenski junak petkovega dela tekmovanja.

O borbah pa: "Golubovića res dobro poznam. Na zadnjih dveh medsebojnih borbah sem sicer zmagal, a sta bili obe zelo izenačeni. Danes mi je šlo odlično. Nasprotnika sem premagal z res veliko razliko. Vedel sem, da sem dobro razpoložen in sledila je borba z Britancem. Malce sem bil zaskrbljen, ker je tekmec na vseh letošnjih tekmovanjih dosegal odlične rezultate. A vedel sem, da ga lahko premagam. Borba je bila taktična in izid temu primeren. To je pomenilo dodatno rundo na zlato točko. Uspelo mi ga je presenetiti, ker sem iz obrambne, taktiko spremenil v napadalno. Z nogo sem dosegel zadetek in zmagal. Občutek je bil izjemen. Ko ga doživiš, se z njim povrnejo vsa leta trdega treniranja in odrekanja," je pot do kolajne opisal nekdanji mladinski svetovni prvak.

O polfinalu pa: "Tekmec iz Hrvaške me je čakal spočit, sam pa sem imel samo dobrih pet minut, da se pripravim. To se je poznalo. Že na koncu prve runde sem čutil utrujenost. Dvoboj sem izgubil s kar precejšno razliko. A rezultat ni bil povsem realen in to mi je pustilo kanček grenkega priokusa. Vseeno pa se s kolajno okrog vratu ne bom prav veliko sekiral," je še povedal slovenski reprezentant.

V četrtek je dobro nastopil tudi Domen Molj, ki se je v kategoriji do 54 kg prebil do četrtfinala. Najprej je premagal Nemca Emircana Onusa. Nato ga je premagal prvi nosilec Madžar Omar Gergely Salim. Jure Tozon je v kategoriji do 63 kg izgubil uvodni dvoboj.

V soboto bo slovenske barve v Manchestru branil Lin Kovačič, v nedeljo pa še prvi zvezdnik ekipe Ivan Trajković.

