Denša in Vrtačičeva državna prvaka v sprint triatlonu

Tjaša Vrtačič in Ul Denša sta nova državna prvaka v sprint triatlonu.

Tjaša Vrtačič in Ul Denša sta nova državna prvaka v sprint triatlonu. Foto: Triatlonska zveza Slovenije

V Kočevju je v soboto bilo državno prvenstvo v sprint triatlonu, ki vključuje 750 metrov plavanja, 20 kilometrov kolesarjenja in pet kilometrov teka. Državna prvaka sta postala Ul Denša in Tjaša Vrtačič, so sporočili s Triatlonske zveze Slovenije (TZS).