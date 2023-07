Demčenko izpadel, za Slovenijo še Fedosejev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske barve na svetovnem pokalu v šahu, ki bo v azerbajdžanski prestolnici Baku potekal do 21. avgusta, zastopata ruska velemojstra Vladimir Fedosejev in Anton Demčenko. Nedavno sta prestopila na slovensko rating listo, zanju pa je to prvi nastop za Slovenijo. Demčenko je že izpadel po prvem krogu.