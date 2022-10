Darko Jorgić v petem nizu le strl odpor neugodnega Freitasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jorgića v petek čaka klubski obračun z Nemcem Patrickom Franzisko. Hrastničan je odpor Freitasa, najboljšega portugalskega igralca in 33. na svetovni lestvici, strl šele v petem nizu.

"Tako kot vsaka prva tekma na turnirjih je bila tudi ta težka, sploh zato, ker je Freitas izredno izkušen igralec. Pred letom dni sem ga v Katarju premagal s 3:0, vendar sem vedel, da tokrat ne bo šlo tako zlahka. Vodil sem že z 2:1 v nizih in 6:3 v četrtem, nato je Freitas povedel z 10:7. Na deseti točki sem ga ulovil, pa na koncu ta niz vseeno izgubil. Zato pa sem se v petem zbral, ga res odigral z glavo, vsako točko posebej in ga zanesljivo dobil," je dvoboj z deset let starejšim tekmecem opisal 24-letni Jorgić

Dotaknil se je tudi jutrišnjega obračuna s Franzisko. Nemec je Slovenca julija premagal na evropskem poletnem turnirju WTT champions v Budimpešti. "S Patrickom se seveda zelo dobro poznava, velikokrat sva že igrala drug proti drugemu, še vedno pa nisem pozabil na poraz v Budimpešti, ko sem imel kar v dveh nizih po tri zaključne žogice in vseeno izgubil z 0:3. Ampak jutri bo nov obračun, dvorano sem spoznal, tako da s te strani ne bo izgovorov. Od prve točke naprej bom moral biti agresiven, boljše vračati servise kot danes, predvsem pa ohraniti mirno glavo in verjamem, da Patricku lahko vrnem za nekaj zadnjih porazov," je obračun napovedal aktualni evropski podprvak.