Aktualni svetovni prvaki premočni za slovensko izbrano vrsto

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v Chengduju po dveh zmagah, proti Portoriku in Tajski, vpisala prvi poraz. Slovenci so se v skupini A pomerili z najboljšo ekipo sveta, Kitajsko. Aktualni svetovni prvaki so zmagali s 3:0. Slovenijo v torek čaka odločilna tekma za drugo mesto v skupini A in s tem uvrstitev v osmino finala.