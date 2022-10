Slovenci napredovali v osmino finala SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Chengduju izpolnila prvotni cilj, za Kitajsko zasedla drugo mesto v predtekmovalni skupini in se uvrstila v osmino finala. Na odločilni tekmi za drugo mesto v skupini 1 je s 3:0 premagala ZDA, svoje dvoboje so dobili Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar.