Super uvod: slovenski namiznoteniški igralci SP začeli z zmago

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Chengduju premagala Portoriko s 3:1. V drugi tekmi prvega kroga skupine 1 so bile ZDA s 3:2 boljše od Tajske, s katero se bodo Darko Jorgić, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko pomerili v soboto ob 10. uri po srednjeevropskem času.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, osmi igralec svetovne lestvice, je svojo nalogo v prvem dvoboju opravil brezhibno. Igra je bila dovolj dobra, da Daniel Gonzalez (112.) ni mogel ogroziti njegove zmage.

Dobro je nastopil tudi Deni Kožul (155.), ki je v prvih dveh nizih nadigral najboljšega portoriškega igralca, Briana Afanadorja (69.). V tretjem mu je nekoliko padla zbranost, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije, vendar ne toliko, da ne bi premagal precej višje uvrščenega igralca na svetovni lestvici.

Zelo dobro je svoj dvoboj začel tudi Peter Hribar (321.), ki je proti Angelu Naranju (186.) vodil z 1:0 in 9:6 v drugem nizu, nato pa je prišlo do padca v njegovi igri in poraza. Za končno zmago je nato poskrbel Jorgić, ki je bil proti Afanadorju v končnicah dovolj zbran, da ni prišlo do kakšnega presenečenja.

Slovenija se bo v soboto pomerila s Tajsko, v nedeljo bo prosta, za konec skupinskega dela tekmovanja pa jo v ponedeljek čaka še tekma z branilko naslova Kitajsko in v torek z ZDA.

