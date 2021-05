Danes mu je že čudno, če ne nosi maske

Letošnjo evropsko prvenstvo ima še toliko večji pomen, saj bodo po tej tekmi znani vsi potniki za olimpijske igre v Tokiu. Med kajakašicami si je mesto že priborila Eva Terčelj, medtem ko je med kajakaši, kanuisti in kanuistkami boj še odprt.

Foto: Sportida

Zbral je že dovolj dobrih občutkov

Med kanuisti se bo za olimpijsko vozovnico boril tudi Benjamin Savšek, ki ima že vrsto medalj z največjih tekmovanj, tako želene olimpijske medalje pa še ne. Beni, kot ga kličejo v športnih krogih, je že dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, a ostal praznih rok.

"Tukaj treniram že dober teden. Za zdaj se dobro počutim, proga mi ustreza in konec tedna upam na dobre vožnje," nam je uvodoma povedal Benjamin Savšek, ki bo v Ivrei lovil že tretji zaporedni naslov evropskega prvaka, skupno pa že četrtega.

Savšek je na tej progi nazadnje tekmoval leta 2016. Takrat je za las ostal brez finala, a zagotavlja, da se na progi dobro počuti. "Spodnji del je bolj tehničen, medtem ko je zgornji fizično zahtevnejši. Zdi se mi, da sem s treningi dobil dovolj dobrih občutkov. Zdaj se bom poskušal usmeriti v vsak tek posebej, torej da poskušam čim bolje odpeljati in brez napak."

Če ne nosi maske, se mu zdi že nenavadno Foto: Grega Valančič/Sportida

Na evropskem prvenstvu v Ivrei veljajo posebna pravila zaradi pandemije covid-19. Teh se držijo tudi v slovenski ekipi.

"Morem reči, da se strogo držimo pravil. Testiramo se na tri dni in cela slovenska ekipa je v mehurčku. V hotelu imamo rezervirano vse nadstropje samo za našo ekipo. Seveda, obvezno moramo nositi tudi maske … Na vse skupaj sem se že kar navadil. Pravzaprav mi je že kar čudno, če hodim brez maske (smeh, op. p.)."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav je lani na evropskem prvenstvu v Pragi drugič zapored osvojil naslov evropskega prvaka, to še nič ne pomeni. Tega se še najbolj zaveda sam, saj to prvenstvo jemlje kot tekmo zase. "Maksimalno se bom poskušal posvetiti svojemu nastopu in svoji vožnji. Želim si dobrih voženj in da so te povsem brez napak. Vemo, to evropsko prvenstvo je še toliko pomembnejše, saj se bomo borili za olimpijsko vozovnico," je dodal 34-letni slovenski kanuist.

Savška v petek dopoldne najprej čakajo kvalifikacije, popoldne so na sporedu ekipne vožnje. V nedeljo ga čakata še polfinalna in finalna vožnja.