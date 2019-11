Cvetko in Zupančičeva zmagovalca 2. odprtega turnirja RS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tilen Cvetko in Nina Zupančič sta zmagovalca 2. odprtega prvenstva RS v Muti. Cvetko je v finalu prvih dveh nosilcev s 4:3 premagal Mitjo Horvata, Zupančičeva pa je bila s 4:2 boljša od Lee Paulin. Tretje mesto sta si pri moških razdelila Tomaž Pelcar in Grampovčnik, pri ženskah pa Ana Tofant in Lara Opeka.