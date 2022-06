Na Otočcu slavil Korejec Jang

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moški konkurenci je od Slovencev v glavnem delu turnirja nastopil le Tilen Cvetko in izgubil v prvem krogu.

V ženski konkurenci, kjer Slovenk ni bilo v glavnem žrebu, je v japonskem finalu Miu Hirano s 4:1 premagala Haruno Ojio.

Med moškimi dvojicami, kjer tudi ni bilo slovenskih predstavnikov, sta zmagala Korejca Daesong Cho in Woojin Jang, ki sta s 3:2 odpravila Kitajca Peng Xianga in Shidong Lina.

V ženskih dvojicah sta slavili Hoi Kem Doo in Chengzhu Zhu iz Hongkonga, s 3:0 sta ugnali Indijki Prapti Sen in Ayhiko Mukherjee.

Mešane dvojice pa so pripadle Kitajcema Man Kuai in Shidong Linu, ki sta s 3:1 premagala Južnokorejca Nayeong Kim in Daesong Choja.

Tudi v zadnjih dveh kategorijah Slovencev ni bilo na glavnem turnirju.