Jorgić razočaral in izpadel že v prvem krogu

Slovenski namiznoteniški igralci so že zaključili turnir serije WTT Contender v Zagrebu. Potem ko se nobenemu na glavno tekmovanje ni uspelo prebiti iz kvalifikacij, so že v prvem krogu izpadli tudi Darko Jorgić in dvojica Ana Tofant/Katarina Stražar, ki so bili na glavni del tekmovanja uvrščeni neposredno.