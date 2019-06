Čustva razkazuje samo takrat, ko ji to res ogromno pomeni #intervju

Janja Garnbret čustvom redko pusti prosto pot. Ko se to zgodi, je dokaz, da ji dosežek res ogromno pomeni. Navsezadnje se je to zgodilo v Vailu, po zmagi na zadnji balvanski tekmi v sezoni, šesti v nizu.

Janja Garnbret čustvom redko pusti prosto pot. Ko se to zgodi, je dokaz, da ji dosežek res ogromno pomeni. Navsezadnje se je to zgodilo v Vailu, po zmagi na zadnji balvanski tekmi v sezoni, šesti v nizu. Foto: Twitter

Še nobenemu športnemu plezalcu ali plezalki vse od leta 1999, odkar prirejajo tekme v svetovnem pokalu v balvanih, ni uspelo zmagati prav na vseh tekmah v eni sezoni. Korošici, ki ima pri 20 letih v svetovnem pokalu že toliko izkušenj in zmag kot prekaljene veteranke (na svojem računu ima že 25 zmag v svetovnem pokalu in tri naslove svetovne prvakinje), uspeh pomeni ogromno. Navsezadnje so o tem zgovorno pričale tudi solze na njenem obrazu. A dosežka, ki ji je prinesel tudi skupno zmago v seštevku balvanskih tekem, ne ceni zaradi želje po krojenju športne zgodovine, ampak zadovoljitve lastnih pričakovanj.

Zadnjo zmago v Vailu, šesto zaporedno v eni sezoni oziroma osmo zaporedno, če v kvoto zmag prištejemo še zmago na zadnji balvanski tekmi (München) lanske sezone in na svetovnem prvenstvu, ste doživeli zelo čustveno. Tako burnega odziva se spomnimo zgolj s septembrskega svetovnega prvenstva v Innsbrucku, kjer ste osvojili naslov svetovne prvakinje v balvanih. Si čustva dovolite pokazati samo takrat, ko vam dosežek res ogromno pomeni?

Res je. Lani na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku sem si močno želela osvojiti naslov svetovne prvakinje tudi v balvanih (v težavnosti ji je to uspelo že leta 2016 na SP v Parizu, op. p.) in ko mi je to uspelo, sem vse skupaj dojela zelo čustveno.

Zelo čustveno se je Garnbretova odzvala tudi ob naslovu svetovne prvakinje v balvanih. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Podobno je bilo v Vailu, na zadnji balvanski tekmi letošnje sezone. Enostavno sem si želela zmagati na vseh šestih tekmah zapored. Lahko rečem, da mi to pomeni največ do zdaj. Če bi mi pred sezono kdo dejal, da lahko zmagam na vseh tekmah ene sezone, bi mu rekla, da se šali, saj to sploh ni mogoče.

No, in ko sem v soboto v Vailu stala pred zadnjim balvanom in se zavedala, da bom v primeru, da mi ga uspe preplezati, postala zmagovalka vseh tekem v eni sezoni, sem dojela, da gre za res velik uspeh. Zato sem bila ob zmagi tako čustvena.

Tudi danes se mi vse skupaj še vedno zdi povsem nepredstavljivo in še vedno ne morem zares dojeti, da mi je to res uspelo. Še vedno mislim, da je neverjetno.

Garnbretova je na vseh šestih balvanskih tekmah v tej sezoni stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra. V skupnem seštevku balvanov je zbrala 500 točk, saj se v končnem seštevku odšteje ena tekma oziroma najslabši izid. Foto: Dan Gajda, vir IFSC

Kako stresno je bilo vse skupaj za vas? Vsi so pričakovali še šesto zmago v nizu. Ste dovolili, da se vas pričakovanja drugih dotaknejo?

Priznam, da je bila tekma v Vailu zame ena od najbolj stresnih tekem v karieri. Ne vem, zakaj, vem pa, da ne zaradi drugih, ampak zaradi sebe.

Že v predtekmovanju sem bila res nervozna, nisem bila tista prava Janja, ki jo vsi poznajo, razigrano dekle, ki uživa v plezanju. Res sem čutila velik pritisk, je pa res, da sem si stres naložila sama in da sem želela zmagati zaradi sebe, ne zaradi drugih. Pričakovanja drugih me sploh niso zmotila in to se mi zdi super. Je pa res, če se zdaj ozrem nazaj, da sem bila res pod velikim pritiskom.

Foto: Ana Kovač

Kako je z ramo, na zadnji tekmi je bilo videti, da vas nekoliko ovira?

Rama je trenutno okej, danes me čaka obisk fizioterapevta. Od Vaila še nisem plezala, ampak verjamem, da bo vse v redu.

V nadaljevanju sezone vas čakajo tekme iz težavnostnega plezanja. Kako mislite, da boste sprejeli prehod na plezanje z vrvjo? Bo to letos še posebej zahtevno, saj ste zdaj sezono posvečali izključno balvanom?

Letos sem se res stoodstotno posvetila balvanom, zato bo prehod verjetno res nekoliko težji kot v prejšnjih letih. Sicer pa sem pred odhodom v Vail opravila dva treninga v težavnosti in ni mi šlo slabo. Do naslednje tekme imam še tri tedne časa …

Katera disciplina vam je ljubša, kaj plezate za dušo?

Včasih mi je bila ljubša težavnost, verjetno zato, ker so me vsi imeli za specialistko za to zvrst plezanja, zdaj pa moram reči, da so mi balvani bolj prirasli k srcu. Sicer pa je pomembno samo to, da plezam.

Čez tri tedne se bo s tekmo v Villarsu v Švici začela sezona težavnostnega plezanja. Na koledar se spet vračajo tekme v hitrostnem plezanju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako ste sami občutili pomembnost zgodovinskih šestih zmag v nizu? Verjetno se boste strinjali, da gre za poseben dosežek?

Kaj pa vem, ni mi bilo tako pomembno to, da sem postavila mejnik, nekaj, česar ni dosegel še nihče, ampak bolj šteje to, da sem sama sebi dokazala, da je to mogoče.

V Vailu ste že prejeli pokal za skupno zmago v balvanskem plezanju. Če se malo pošalim, ste zaradi njegove velikosti morali doplačati dodatno prtljago?

(Smeh, op. a.) Ne, ni bil tako velik. Pokal je lep, steklen in priročen za v kovček.

To je vaša prva lovorika za skupno zmago v balvanih. Kam jo boste postavili? Na Gorenjskem (Janja živi v Vrbnjah pri Radovljici, pri partnerju, prav tako vrhunskem plezalcu Domnu Škoficu, s katerim načrtujeta postavitev plezalnega centra, op. p.) ali pri starših na Koroškem?

Pokal je trenutno še v kovčku, bo pa dobil prostor v moji vitrini doma na Koroškem.

Kaj vas čaka v prihodnjih dneh? Za počitnice časa ne bo, sezona v težavnosti se v Villarsu v Švici začenja že 4. julija.

Res je, časa za počitek ne bo, danes imam pravzaprav zadnji dan počitka (zadnja balvanska tekma se je končala v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času), z jutrišnjim dnem pa bo akcija naprej. Komaj čakam.