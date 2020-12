Čeprav gre za bolj agresivno disciplino, uživa v njej

Prejšnji teden je na dan prišla informacija, da divjevodaški šport nekoliko presenetljivo dobiva novo olimpijsko disciplino. Kako so to dejstvo sprejeli nekateri naši najboljši kajakaši na divjih in mirnih vodah.

Prejšnji teden, po zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), je postalo jasno, da se bodo na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 za kolajne kajakaši in kajakašice potegovali še v ekstremnem slalomu na divjih vodah. Pred dnevi smo govorili z Andrejem Jelencem, z direktorjem Kajakaške zveze Slovenije, ta je bil ob odločitvi nekoliko zadržan. Kako na vse skupaj gledajo nekateri naši najboljši kajakaši?

Peter Kauzer: Na koncu je medalja le medalja

Obrnili smo se na Petra Kauzerja, srebrnega olimpijca iz Ria, ki se trenutno zavzeto pripravlja na olimpijske igre v Tokiu. Peter je že pred časom povedal, da ima željo, da bi nastopil tudi v Parizu 2024, kjer bo zdaj na sporedu tudi ekstremni slalom. Vesel je, da je slalom na divjih vodah dobil še eno olimpijsko disciplino, a meni, da bo treba še veliko postoriti. Tudi pravila ekstremnega slaloma še niso povsem jasna.

"Dvoumno je napisano, kaj se šteje za kontakt … Štirje bodo v finalu in če pravila ne bodo natančno določena, bi lahko vse skupaj ušlo izpod nadzora. Zelo dobro bodo morali pripraviti pravila," nam je uvodoma povedal eden od najboljših kajakašev zadnjega desetletja.

"Vprašanje je tudi, kakšen bo kvalifikacijski sistem. Če bom v Parizu nastopil v slalomu in mi bodo rekli, da lahko nastopim tudi v ekstremnem slalomu … Na koncu je medalja le medalja. Do zdaj sem na to disciplino gledal kot nekaj zabavnega in popestritev slalomskega programa. Trenutno se s tem ne ukvarjam. Do prihodnjega leta razmišljam le o olimpijskih igrah v Tokiu, potem bom šele videl, kako in kaj. Odvisno bo tudi od tega, kako konkurenčen bom v slalomu."

Kar nekaj izkušenj z ekstremnim slalomom ima Ajda Novak, zadnja leta stalna članica slovenske reprezentance na divjih vodah v slalomu. Ajda je bila pred časom na tekmi svetovnega pokala v ekstremnem slalomu tretja, leta 2017 pa je na svetovnem prvenstvu v Pauju zasedla sedmo mesto. Tudi njo je presenetila odločitev MOK, da so disciplino uvrstili v olimpijski program, in meni, da bi se morala ta še nekoliko razviti, da se dokončno uvrsti vanj. In kakšne so njene ambicije za prihodnje v ekstremnem slalomu?

"Jaz osebno o tem še nisem resno razmišljala. Trenutno se osredotočam na prihodnjo sezono in slalom. Zadnji dve leti zaradi poškodb nisem tekmovala v ekstremnem slalomu. Gre za nekoliko bolj agresivno disciplino, ampak meni je všeč in sem v njej tudi uživala. Zagotovo bom po sezoni o tem temeljito premislila in videla, kako se na vse skupaj dobro pripraviti."

Svojo priložnost bi lahko morda iskali tudi spustaši na divjih vodah. V tej disciplini imamo celo vrsto vrhunskih tekmovalcev, med njimi najbolj izstopa Nejc Žnidarčič, ki ima kar 11 medalj s svetovnih prvenstev. Njihova disciplina je že dolga leta zapostavljena, potem ko ni našla mesta na olimpijskih igrah. Žnidarčič meni, da bi bili lahko konkurenčni, a je nejasnih še veliko stvari.

"Glede na to, da nismo olimpijska disciplina, bi bilo zagotovo zanimivo. Zagotovo bo zanimivo spremljati, kakšna bodo tekmovanja, potem ko je ekstremni slalom postal olimpijska disciplina. Prav zanima me, kako daleč lahko pride ta šport. Nekaj malega sem o tem razmišljal, ampak si nisem delal nobenih načrtov," nam je v pogovoru zaupal Žnidarčič, ki ne zanika možnosti, da bi se v kratkem preizkusil v tej disciplini.

Ena od tistih, ki je najmanj navdušena nad novo disciplino, je Špela Ponomarenko Janić, slovenska kajakašica na mirnih vodah. Ta bo letos v Tokiu nastopila že na svojih četrtih olimpijskih igrah. Zaradi ekstremnega slaloma so iz olimpijskega programa izključili disciplino v mirnih vodah (200 metrov). To je disciplina, v kateri je Špela na OI v Riu zasedla 4. mesto.

"Mislim, da je bilo v ozadju močno lobiranje, saj se o tem nikoli ni nič slišalo. Šele pet dni pred glasovanjem se je začelo o tem govoriti. Prav bi bilo, da bi se o tem govorilo že kakšno leto prej. Vem, da ta disciplina obstaja, ampak si je nisem še nikoli ogledala. Presenetilo me je. Predvsem način, kako so vse skupaj izpeljali, se mi ne zdi pravilen," nam je razočarano razlagala Špela Ponomarenko Janić, ki meni, da bi morali vodilni na Mednarodni kajakaški zvezi delati drugače.