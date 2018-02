Celjske kegljačice na sklepnem turnirju evropske lige

V povratnih tekmah evropske lige prvakinj so si kegljačice Celja zagotovile napredovanje, kranjski Triglav pa ni mogel preskočiti previsoke nemške ovire. Celjanke so še drugič premagale madžarsko ekipo Rakoshegyi iz Budimpešte, tokrat s 7:1 (3306:3070 - 16,5:7,5) in se tako uvrstile na sklepni turnir četverice, ki bo konec marca v Nemčiji.

Kranjčanke so doma pričakovano drugič izgubile z nemško ekipo Victoria Bamberg z 1:7 (3318:3355 - 10:14) in se tako poslovile od evropskega tekmovanja.

Slovenske prvakinje so na kegljišču Golovec gostjam kmalu pokazale, da nimajo nobenih možnosti in da ne bodo dovolile presenečenja. Že po nastopu prvega para Patricije Bizjak in Anje Kozmus so si gostiteljice zagotovile visoko prednost kar 137 kegljev. Do konca je prevladovala domača ekipa, ki je gostjam oddala le eno točko (Taškar - Bogoly 1:3). Sklepni turnir bo v Bambergu, tam bodo poleg Celjank in domačink še romunski Elektromueres in češki Slovan Rošice.

Kranjčanke so se poskušale dostojno postaviti po robu ugledni nemški ekipi, v kateri igrata tudi hrvaška in romunska reprezentantka Ines Maričić in Iona Antal. Edino točko je domačim priborila Brigita Strelec, ki je premagala Alino Dollheimer s 4:0 (610:543). Letos je mlada kranjska ekipa nabirala potrebne mednarodne izkušnje.