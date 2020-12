Buckley in Hribar uspešno opravila prvi finale EP

Potem ko sta Bertoncelj in Klavora presenetljivo ostala brez finalnih nastopov in boja za kolajne; zadnja slovenska kolajna z velikih tekmovanj tako ostaja srebro Bertonclja na EP 2018, so uspešneje nastopili mladinci in dodobra unovčili koronske razmere, ki so povzročile odpoved številnih reprezentanc.

Celotna mladinska vrsta je kvalifikacije opravila brez padca, najboljša pa sta bila Buckley in Hribar, ki bosta zavoljo mladosti lahko nastopila tudi še na enem mladinskem EP čez dve leti.

V današnjem finalu mnogoboja je imel Hribar na parterju celo četrto oceno med vsemi telovadci, Buckley je bil deveti na konju z ročaji.

Slovenski telovadci so tako danes že končali nastope na EP, saj Slovenija članske ekipe ni sestavila, nima tudi finalista po posameznih orodjih.

Naslednji teden bodo v Mersinu na vrsti še telovadke; člansko reprezentanco bosta zastopali Lucija Hribar in Zala Bedenik, v Turčiji bo tekmovala tudi mladinska ekipa.