Brazilski surfer zajahal rekordni 24-metrski val #video

Pred Koxo je bil rekorder Američan Garrett McNamara z valom visokim 23,77 metra.

"Že celo življenje jašem po visokih valovih in leta 2014 bi v Nazareu pri tem skoraj umrl. Še štiri mesece kasneje sem imel nočne more, nisem mogel potovati in enostavno sem se bal. Žena mi je pomagala, da sem to prestal in danes sem spet srečen," je ob potrditvi rekorda dejal Koxa, ki je novi rekord postavil prav v zanj skoraj usodnem Nazareu.