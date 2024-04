Nejc Petrič za uvod ugnal Škota

Sodniki so soglasno borbo odločili v korist Petriča, lani srebrnega na EP do 22 let v Budvi. Vse tri runde so pripadle slovenskemu borcu, ki se je tako uvrstil v drugi krog oziroma četrtfinale.

Za preboj med najboljše štiri se bo Petrič 24. aprila pomeril proti Armencu Araratu Harutjunjanu, ki je ugnal Poljaka Mateusza Grejberja.

V sredo bo v četrtfinalu boksal tudi Tadej Černoga, ki je v prvem krogu v petek ugnal Moldavca Victorja Vaculo. Za preboj v polfinale ga čaka Armenec Artur Sahakjan, ki je izločil četrtega nosilca Artujuša Gomcjana iz Gruzije.

Izpadel pa je tretji slovenski predstavnik Djelon Januzaj, ki je moral v soboto v odprti kategoriji nad 92 kg priznati premoč Moldavcu Nicolaiju Burdiuji. Sodniki so soglasno dosodili zmago Moldavcu.

Prvenstvo v Beogradu se je sicer začelo 15. aprila, trajalo pa bo do 29. aprila.