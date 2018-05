Blaž Cof kraljeval na Soči

Trnovo ob Soči je gostilo še zadnje dejanje letošnjih izbirnih tekem za sestavo slovenske reprezentance v spustu na divjih vodah. Krotilci divjih brzic so se pomerili tako v preizkušnji klasičnega spusta kot v sprintu na divjih vodah. Večjih presenečenj ni bilo, kraljeval je Blaž Cof.

Tako v sprinterski preizkušnji kot v klasičnem spustu je med kanuisti najboljši rezultat postavil tekmovalec tacenskega kluba ter dobitnik več kolajn s svetovnih in evropskih prvenstev Blaž Cof. V klasičnem spustu sta se za njim zvrstila Matej Hočevar in Hrvat Luka Obadić. Slednji je v sprintu za Cofom na drugem mestu zaostal za sekundo in 34 stotink, na tretje mesto pa se je uvrstil še en Hrvat Jadran Zonjić.

Tudi med kajakaši je obe tekmi, tako v klasičnem spustu kot sprintu, dobil isti tekmovalec. Najhitreje se je s soškimi brzicami spopadel evropski podprvak v klasičnem spustu Simon Oven. V klasičnem spustu se je s sedmimi sekundami in 47 stotinkami zaostanka za Ovnom na drugo mesto uvrstil Nejc Žnidarčič, tretji pa je bil Anže Urankar. V sprintu se je na drugo mesto zavihtel aktualni evropski prvak v tej divjevodaški disciplini Vid Debeljak, na tretje pa aktualni svetovni prvak v sprintu Anže Urankar.

V konkurenci dvojcev sta bila na startu klasike in sprinta tokrat le nekdanja svetovna prvaka v sprintu na divjih vodah Peter Žnidaršič in Luka Žganjar.

Ekipo, ki jo bo na podlagi doseženih rezultatov na štirih izbirnih tekmah in pogojev, navedenih v pravilniku za izbirne tekme, predlagal vodja programa vrhunskega športa Jernej Abramič, bo moral potrditi še strokovni svet Kajakaške zveze Slovenije.