Urankar, Cof in Ozimc državni prvaki na Kolpi

Anže Urankar je do naslova prišel z najboljšo drugo vožnjo. V prvi je bil najhitrejši Nejc Žnidarčič, ki pa je na koncu zaostal za 48 stotink sekunde. Bronasto kolajno si je priveslal Simon Oven.

Cof je s sekundo in 87 stotinkami prednosti ugnal Martina Galeta in Hrvata Tomislava Hohnjeca. V razvrstitvi slovenskega DP je bil tretji Nejc Gradišek, ki je bil na tekmi sicer četrti. V konkurenci kajakašic je prvouvrščeni tekmovalki ločila vsega stotinka sekunde. Zmage se je veselila Ozimc, druga je bila Ana Šteblaj. Tretje mesto je osvojila Živa Jančar.

Na evropskem pokalu so se pomerili tudi dvojci, a ta kategorija ni štela za DP zaradi premajhnega števila slovenskih dvojcev. Zmagala sta Gale in Gradišek pred Hrvatoma Jankom Presečkim in Hohnjecem ter Srboma Pavlom Zdravkovićem in Zoranom Krumovom.

V soboto na Kolpi sledi še tekma v klasičnem spustu.