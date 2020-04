Barkovljanko naj bi izpeljali kljub koronavirusni pandemiji

Barkovljanko, ki je tradicionalno na sporedu oktobra, bodo izpeljali v skladu s smernicami, ki bodo takrat veljale in o katerih je zdaj še prezgodaj govoriti, je dejal Gialuz.

Organizatorji bodo skupaj z oblastmi storili vse za zagotovitev varne regate. Za zdaj še ni znano, ali bodo lahko prišli tudi tekmovalci iz tujine, saj bo po Gialuzovem mnenju odprtje meja morda zadnji ukrep, ki ga bodo pristojne oblasti sprejele.

Prepričan je, da bo po koncu poletja tudi možnost za skupno plovbo, še poročajo Primorske novice.

Na lanski 51. Barcolani je presenetljivo zmagal slovenski olimpijec Gašper Vinčec, ki je imel med člani posadke tudi najboljšega kolesarja pretekle sezone na svetu, Slovenca Primoža Rogliča.

Njegov pomočnik za krmilom je bil Mariborčan Žan Luka Zelko, ki si je po vrnitvi in dolgem premoru zaradi poškodbe nato lani v razredu laser priboril olimpijsko normo za Tokio 2020.

💙💙💙 @elisatoffoli per #Barcolana! 💙💙💙



Una dichiarazione d'amore speciale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste e #Barcolana.

Grazie Elisa di averci donato la tua bellissima voce per raccontare il nostro spirito più autentico! pic.twitter.com/jVpCZup3x6