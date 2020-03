Najbolj izoliran človek - sredi Atlantika v čolnu na vesla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Graham Walters in njegov podvig

Graham Walters in njegov čoln, s katerim prečka Atlantik.

Graham Walters in njegov čoln, s katerim prečka Atlantik. Foto: Graham Walters/Facebook

Dvainsedemdesetletni Britanec Graham Walters je verjetno najbolj izoliran človek na svetu. Nahaja se sredi atlantskega oceana v čolnu in lahko postane najstarejši človek na svetu, ki bi Atlantik sam prečkal na vesla. To mu je sicer doslej uspelo že štirikrat.

"Videti je, da sem trenutno na najbolj varnem mestu na svetu. Poslušam, kaj se dogaja doma in drugod po svetu, in zdi se mi povsem nerealno. Ko sem konec januarja odplul s Kanarskih otokov, se o tem virusu sploh ni nič govorilo. Bodite pridni in ostanite zdravi. Hvala za vse vzpodbude. Računam, da sem 1488 navtičnih milj od Antigue, kar pomeni, da imam pred seboj še dolgo pot. Veter je ugoden, za menoj pa je zdaj nekaj tunov, zato sem v vodo spustil vrvico, da si ujamem večerjo," je zapisal na svojem Facebook profilu Graham Walters.

Na pustolovščino, kot pravi njegovo zadnjo, se je odpravil v 23 let starem čolnu, ki ga je sam oblikoval in naredil za prvo prečkanje Atlantika 1997. Podvige je ponovil 2001, 2004 in 2007.

Če bo uspešno prišel do Karibov - trenutno je na dobri polovici poti, bo Graham Walters najstarejši človek, ki mu je to uspelo. Trenutno rekord drži ruski raziskovalec Fedor Konjuhov, zdaj star 68 let, ki je leta 2014 atlantski ocean preveslal v 46 dneh.

Zapis Grahama Waltersa na Facebooku: