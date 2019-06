Balinarji Trate in Zabič izpadli iz evropskega pokala prvakov

V povratnih četrtfinalnih tekmah evropskega pokala prvakov slovenska predstavnika v skladu s pričakovanji nista bila uspešna. Balinarji Trate so izgubili tudi drugo tekmo z Balaruc les Bains, tokrat v Franciji s 5:17. Zabičani so še drugič klonili z Istro v Poreču in to z 10:12, tako kot doma in prav tako izpadli.

Dvoboj slovenskega državnega prvaka iz Škofje Loke v Franciji je bil v znamenju domačinov, ki so dosegli še eno prepričljivo zmago. Blizu uspeha, ki bi jih popeljal v dodatno igro bližanja in zbijanja, pa so bili igralci Zabič.

V Poreču so vodili s 6:2 in z 8:4. Gregor Moličnik je v igri v krog premagal Elvisa Smolico s 21:17, v natančnem zbijanju Simon Možina Nenada Tadića kar z 31:19 in Igor Šircelj Stevena Benolića s 24:19. Zmago je Šircelj prispeval tudi v !brzincu". Do konca tekme je dve točki osvojila le še dvojica Boštjančič - Možina.

Na sklepni turnir četverice so se poleg Belaruc les Bains in Istre Pula uvrstili še francoski Saint Vulbas ter italijanska BRB Ivrea s slovenskima reprezentantoma Alešem Borčnikom in Davorjem Janžičem. Turnir bo 9. in 10. junija v italijanskem Chieriu.