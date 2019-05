Poraza balinarjev Trate in Zabič v četrtfinalu pokala prvakov

Oba slovenska predstavnika v evropskem balinarskem pokalu prvakov sta izgubila domači četrtfinalni tekmi. Škofjeloška Trata ni bila kos francoskemu Balarucu les Bainsu - 7:15, Zabičani pa hrvaškemu prvaku Istri iz Poreča (10:12). Možnosti za uvrstitev na sklepni turnir četverice so majhne, saj bosta povratni tekmi v Franciji in na Hrvaškem.

Škofjeločani so odločno začeli dvoboj s favoriti iz Francije, ki imajo v svojih vrstah tudi reprezentante Romaina Garcio, Jeremya Micouda in Guillauma Abelfa. Gosti so že po treh disciplinah vodili s 7:3. Domači so osvojili tri točke v bližanju in zbijanju v krog. Tadej Premru je premagal Micouda s 24:19, poškodovani Uroš Vehar je iztržil točko z Ascensijem (19:19).

Tudi Zabičani, ki na domačem igrišču niso ponovili igre s Črnogorci v osmini finala, niso uspeli resneje ogroziti kakovostnih Hrvatov. Po hitrostnem zbijanju so zaostajali s 4:10, s tem da so osvojili po točko v štafeti in natančnem zbijanju ter dobili eno igro hitrostnega zbijanja. Do konca jim v klasičnih igrah skoraj uspel preobrat, žal pa so dobili le tri od štirih potrebnih iger.