Balinarja Tadeja Petrič in Žan Sodec bronasta v Franciji

Tadeja Petrič in Žan Sodec sta se v Franciji razveselila stopničk.

Slovenska balinarja Tadeja Petrič in Žan Sodec sta na mednarodnem turnirju mešanih štafet v francoskem Bruguieresu, kjer so tekmovale štafete iz osmih držav, zasedla tretje mesto. Zmagala sta Francoza Barbara Barthet in Alexandre Chirat.