Balinarji odlično odprli svetovno prvenstvo

Prvi dan svetovnega balinarskega prvenstva za člane in mešane discipline v francoskem Saint Vulbasu si je slovenska izbrana vrsta že zagotovila tri nastope v četrtkovih četrtfinalih. Slovenci so bili uspešni udi v skupinskem delu igre dvojic in mešanega kroga, tako da ostajajo v igri za mesta na zmagovalnem odru v vseh sedmih disciplinah.

Sredin spored svetovnega prvenstva v Franciji je prinesel kvalifikacijske boje v vseh treh tekaških disciplinah ter uvodne skupinske dvoboje v igri dvojic in mešanem krogu.

Najbolj sta se izkazala Anže Petrič in Martin Zdauc, ki sta s 54 zadetki zabeležila prvi rezultat kvalifikacij, v četrtek dopoldne pa se bosta za napredovanje v polfinale in s tem za najmanj bronasto medaljo pomerila proti štafeti Monaka Andy Garcia - Jeremy Banchet.

Med najboljšo osmerico se je s petim dosežkom kvalifikacij (42 točk) prebila tudi mešana štafeta Tadeja Petrič - Anže Petrič, ki ju čaka četrtfinalni dvoboj proti hrvaški navezi Ria Vojković - Marino Miličević.

Sredin naporen tekaški spored je sklenil Martin Zdauc, ki je v hitrostnem zbijanju s 44 zadetki zabeležil četrti izid dneva, kar mu je prineslo četrtfinalni dvoboj proti Avstralcu Danielu Samsi.

V prvem krogu igre dvojic sta Marko Švara in Tadej Premru hitro povedla proti Srboma Dejanu Kovačeviću in Nikoli Serafimoviću s 6:0 in skozi celotno tekmo držala prednost v svojih rokah do končnih 10:4, tako da se bosta za zmago v skupini borila s Švicarjema Robertom Fontanajem in Stephanom Caprarojem.

V mešanem krogu sta se Marko Švara in Tadeja Petrič za uvod pomerila proti Avstralcema slovenskih korenin Nicole Samsi in Dinu Mikolicu ter slavila s 24:22, v tekmi za prvo mesto in neposredno napredovanje v četrtfinale pa ju čakata Italijana Valentina Basei in Ivan Soligon.

V četrtek čakajo prvi nastopi Jureta Kozjeka v uvodnih krogih igre posamezno ter prvem krogu kvalifikacij natančnega zbijanja.