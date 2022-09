Slovenske balinarke na EP do šestih kolajn

Slovenska ženska balinarska reprezentanca je evropsko prvenstvo v Ljubljani končala s kar šestimi kolajnami in je bila v tem pogledu najuspešnejša ekipa na prvenstvu. Slovenke so tekmovanje končale z eno srebrno in petimi bronastimi odličji, od teh sta najžlahtnejše osvojili Tadeja Petrič in Nina Volčina v štafetnem zbijanju.