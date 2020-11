Angleži prvaki pokala šestih narodov v ragbiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualni svetovni podprvaki Angleži so novi evropski prvaki v ragbiju.

Foto: Reuters

Anglija je letošnji prvak najprestižnejšega tekmovanja v ragbiju na stari celini, pokala šestih narodov. Angleži, aktualni svetovni podprvaki, so postali evropski prvaki, potem ko je Francija s 35:27 v Parizu premagala Irsko.

Irci bi lahko prevzeli krono, če bi Francijo premagali s sedmimi točkami ali več, kar pa se ni zgodilo. Tudi Francozi so imeli možnosti za osvojitev naslova, obe najboljši ekipi sta v tem tekmovanju vpisali štiri zmage ter sta prvenstvo sklenili s po 18 osvojenimi točkami.

Vendar pa bo pokal šestih narodov šel v roke angleške reprezentance na podlagi bolj prepričljivih zmag. Francozi so sicer v edinem medsebojnem obračunu še pred koronsko krizo Angleže premagali s 24:17.

Francozi bi v soboto v zadnji tekmi prvenstva morali Irsko premagati z razliko vsaj 31 točk, da bi osvojili naslov.

Francija je sinoči s 35:27 v Parizu premagala Irsko, kar je zadostovalo za drugo mesto v pokalu šestih narodov. Foto: Reuters

Irci so tekmovanje sklenili na tretjem mestu, Škoti so četrti, lanski prvak zasedba Walesa je peta, šesto mesto je pripadlo Italijanom, ki so ostali brez zmage v tem prvenstvu. Italija je zadnja leta abonirana na tako imenovano leseno žlico, "priznanje" za ekipo, ki "osvoji" zadnje mesto.

Angleži so na poti do lovorike Italijane pred tem v super tekmovalni soboti premagali s kar 34:5.

Letošnji pokal šestih narodov, ki se je začel 1. februarja, ko je Wales Italijo ugnal z 42:0, je bil najdaljši v zgodovini, potem ko je bil turnir marca prekinjen zaradi pandemije koronavirusa.

Osvojeni pokal šestih narodov predstavlja za Angleže obliž na rano, ko so lani na svetovnem prvenstvu povsem nadigrali novozelandske All Blacks, pa potem klonili v finalnem obračunu za naslov svetovnih prvakov pred Južnoafriško republiko.