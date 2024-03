Ana Belac v Avstraliji tik za deseterico

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju ženske evropske serije (LET) ob zahodni avstralski obali na igriščih Magenta Shores zasedla končno 12. mesto. Na turnirju z nagradnim skladom 300.000 evrov je tridnevno tekmovanje končala s petimi udarci pod parom, po dveh dneh pa je za 27-letnico kazalo še nekoliko bolje.

Belac je namreč po dveh dneh zasedala sedmo mesto s sedmimi udarci pod parom igrišča, ki je pri 72 udarcih. Zadnji dan je s 74 udarci nekoliko nazadovala, a kljub temu zasedla 12. mesto. V žep je tako pospravila 6150 evrov.

Za Belac je bila to najboljša uvrstitev v sezoni. Pred tem je bila v Maroku 24., v Keniji pa se ni uvrstila v rez s 102. mestom.

Na turnirju ob avstralski zahodni obali je nastopila tudi Katja Pogačar, ki je z 216 udarci oziroma natanko parom igrišča zasedla končno 34. mesto (2419 evrov).

Zmaga Kolumbijki

Slavila je Kolumbijka Mariajo Uribe s 14 udarci pod parom. Z -13 je bila na drugem mestu Britanka Bronte Law, tretja pa Španka Marta Martin (-9). Za zmago je Uribe prejela ček v vrednosti 45.000 evrov.

Belac in Pogačar bosta med 5. in 7. aprilom nastopili še na turnirju v avstralskem Bonvillu, ki prav tako spada v evropsko serijo in ima nagradni sklad 300.000 evrov.