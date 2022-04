Alyssa Nakken spisala zgodovino

Na tekmi proti San Diego Padres je trenerka, ki sicer deluje na prvi bazi, zamenjala glavnega trenerja Antoana Richardsona, ki je zapustil igrišče potem, ko je na nedovoljen način komuniciral z enim od igralcev. San Francisco je tekmo dobil s 13:2.

Alyssa Nakken je v Oracle Parku ob vstopu na igrišče požela tudi bučen aplavz občinstva, igralec Eric Hosmer jo je pozdravil z roko, lovilec Curt Casali jo je objel.

Nice moment as Eric Hosmer appears to congratulate Alyssa Nakken on making history pic.twitter.com/T064A24PHl